Clintex: professionalità al servizio dell’igiene

L’azienda campana Clintex opera da diversi anni, in tutta Italia, nel settore della pulizia industriale con forniture di prodotti, sistemi, attrezzature e macchine per tutto ciò che riguarda ogni tipo di esigenza di cleaning professionale e di igiene degli ambienti.

La mission principale della Clintex è quella di fornire ai propri clienti grande competenza ed esperienza, oltre che prodotti, macchine, attrezzature e soluzioni di altissima qualità. Forte di uno spirito imprenditoriale dinamico e flessibile, che le ha permesso di collezionare crescenti successi in campo nazionale, l’azienda si colloca oggi fra le realtà di riferimento nel settore della pulizia professionale.

L’offerta di Clintex si rivolge principalmente a imprese di pulizia, società di ristorazione collettiva, alberghi, case di cura, ristoranti, centri benessere, villaggi turistici, settore Ho.Re.Ca., industrie alimentari e tutti quei luoghi di lavoro in cui è necessaria ed obbligatoria l’igiene delle persone e la pulizia degli ambienti. Ovviamente il lavoro dell’azienda non si esaurisce alla fornitura di prodotti e macchine, ma comprende anche assistenza, consulenza e affiancamento, a partire dai progetti e piani di pulizia.

Con un’area magazzino di 4000 mq presso la sede in provincia di Napoli e della nuova sede di Bari e delle prossime aperture previste a Catania, Milano e Roma, la Clintex è in grado di garantire consegne in brevissimo tempo. La Clintex sta attuando un progetto di crescita per linee esterne tesa all’acquisizione di aziende del settore che si concretizzerà nei prossimi anni , l’attuale situazione del mercato del cleaning, infatti, impone un rafforzamento dimensionale con una presenza in tutto il territorio nazionale. In quest’ottica, è stata recentemente acquisita la storica azienda Chitani Distribuzione, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Clintex in Puglia, regione ad alta vocazione turistica che sta conoscendo un trend di sviluppo importante negli ultimi anni.

