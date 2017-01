Carrelli Falpi, un mondo di certificazioni “made in Italy”

Si fa presto a dire certificazioni: troppo spesso si abusa di questo termine, che in molti casi è ormai diventato un’etichetta vuota di contenuti. In Falpi non è così, e lo sa bene chi conosce l’azienda da vicino. “Per noi -sottolinea Andrea Loro Piana– certificarci significa mettere nero su bianco principi che, nella stragrande maggioranza dei casi, facevano già parte della nostra politica aziendale e, ancor prima, della nostra mentalità.” Un esempio è la certificazione Iso 9001:2008. Falpi garantisce di fornire ai propri clienti prodotti e servizi qualificati, monitorati di continuo, dalla progettazione e per tutto il ciclo di realizzazione, e perfettamente rispondenti alle specifiche tecniche previste per l’impiego nei diversi ambiti di lavoro. A partire dagli ormai mitici carrelli Microrapid, un sistema nato quasi 20 anni fa che ha rivoluzionato le pulizie nel settore sanitario.

Epd per i carrelli

Oggi questi carrelli, insieme alla gamma Microtech, sono certificati EPD, una dichiarazione ambientale avanzata che ha lo scopo di fornire informazioni concrete, verificate e credibili sulle prestazioni ambientali di un prodotto o di un servizio. Sempre in tema di carrelli, l’approccio aziendale di Falpi nei confronti delle problematiche ambientali è chiaramente percepibile nella gamma inox e Rilsan: prodotti di elevatissimo contenuto tecnologico e qualitativo, mirati alle esigenze del cliente e dell’utilizzatore, realizzati con materiali e lavorazioni ad impatto ambientale nullo e quindi, dopo una lunghissima vita operativa, totalmente riciclabili.

