Biochimica presenta la nuova linea Biophura a tutela della pelle

BIOPHURA è la nuova gamma di detergenti per la casa e il bucato firmata Biochimica e caratterizzata da una speciale formula priva di allergeni, a protezione della pelle e 100% naturale, grazie all’utilizzo di formulati vegetali privi di sostanze allergizzanti.

BIOPHURA è garantita dall’ente indipendente CCPB, tramite la certificazione per detergenti eco-biocompatibili Bio C.E.Q.. Questa particolare attestazione valuta alcuni principi sostanziali, quali la completa e rapida biodegradabilità dei componenti presenti nel detergente e la loro ammissibilità, determinata in base a precisi parametri chimici, biologici, tossicologici e ambientali.

Inoltre, la formula e gli ingredienti BIOPHURA non sono testati sugli animali ed i flaconi sono di plastica riciclabile. La nuova gamma è stata ideata sulla base delle crescenti esigenze dei consumatori, che sempre più spesso soffrono di allergie e dermatiti per contatto e per inalazione, anche causate dai detersivi per uso domestico. In particolare la gamma è composta da 3 prodotti della Linea Bucato e 3 della Linea Casa. La linea BIOPHURA sarà distribuita presso i principali drugstore e nel canale della GDO a partire da ottobre 2017.

www.biochimicaspa.it