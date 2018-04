Aspirapolvere Silent: compatto e silenzioso

Aspirapolvere compatto e potente di tipo professionale: SILENT risulta sorprendentemente leggero e maneggevole, ma allo stesso tempo efficace, grazie al motore monostadio ad alta efficienza.

Riuscito pienamente l’intento di fondere le principali qualità dei prodotti professionali insieme agli indiscutibili vantaggi delle dimensioni contenute, senza penalizzare la capacità del serbatoio di raccolta.

Massima silenziosità ed efficacia filtrante sono le caratteristiche salienti di SILENT, garantite dall’innovativo motore ultra silenzioso e dalla combinazione del filtro panno in tessuto con il sacchetto filtro raccoglitore che assicura alto grado di filtraggio ed estrema facilità di pulizia.

E’ provvisto di un ricca dotazione di accessori.

Ideale per i professionisti che cercano prestazioni ed affidabilità, SILENT è attento alle esigenze delle piccole attività, delle imprese di pulizia, nonché dei lavaggi auto, senza tralasciare i settori commerciali come supermercati, oppure di ambienti come scuole, ospedali, palestre, alberghi, bar e ristoranti.

