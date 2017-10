Amuchina Professional Spray igienizzante multiuso area food

Amuchina Professional, tra i leader nel campo della pulizia e dell’igiene degli ambienti professionali offre una vasta gamma di prodotti specifici per ogni esigenza. Amuchina Professional Spray Igienizzante multiuso area food è uno spray specificamente studiato per tutti gli ambienti dove sono trattati alimenti. Unisce una forte azione sgrassante ad un’elevata attività igienizzante. Agisce con forza ma è delicato sulle superfici. Non graffia, non crea striature.

Non ha bisogno di risciacquo, non fa schiuma e asciuga rapidamente. Non lascia odori sulle superfici in linea con i protocolli HACCP. Applicabile con panno monouso.

Formati: 750ml spray e 5 litri con spruzzatore lungo.

Principi attivi: Bardac22 (igienizzante), alcool etilico.

Destinazioni d’uso: Piani di lavoro delle cucine, forni a microonde, affettatrici, superfici in acciaio. Particolarmente indicato per la pulizia veloce dei piani di lavoro.

Modalità d’uso: Utilizzare il prodotto puro vaporizzando sulla superficie da trattare. Ripassare con un panno asciutto.

www.amuchina.it