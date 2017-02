AlphaSplit: massima ergonomia, minimo ingombro… nel rispetto dell’ambiente!

Filmop è da sempre in prima linea a favore del riciclo delle materie prime, progettando sistemi che permettano una raccolta differenziata più semplice ed efficace. AlphaSplit è un carrello personalizzabile fino a 8 diversi scomparti: in un’unica zona raccolta è possibile ricavare lo spazio giusto per ogni tipo di rifiuto. L’impegno di Filmop per la salvaguardia delle risorse ambientali è facilmente riconoscibile grazie all’importante certificazione PSV – Plastica Seconda Vita: come tutta la linea Alpha, anche i carrelli AlphaSplit sono realizzati con plastiche di riciclo, derivanti da fornitori selezionati e certificati.

Inoltre, i più recenti modelli AlphaSplit sono progettati per organizzare al meglio gli spazi e concentrare in soli 86×58 cm le principali operazioni di pulizia: raccolta, lavaggio e stoccaggio. Grazie all’innovativo portasacco 90 L con cassetto inferiore estraibile, l‘efficacia di un carrello multifunzione si coniuga ai vantaggi di un ingombro minimo, adatto anche agli ambienti più ristretti.

Ma non solo: per migliorare la postura di lavoro è possibile accessoriare i carrelli della linea Alpha con una innovativa maniglia di spinta ergonomica. Dotata di due snodi a pulsante che in un click regolano l’articolazione a 180°, la nuova impugnatura permette di scegliere la posizione ideale secondo la specifica altezza dell’operatore.

www.filmop.com