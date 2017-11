Alpha Hotel: l’eccellenza Filmop per il settore alberghiero

Dalla piccola struttura a conduzione familiare fino alle più grandi e strutturate catene alberghiere: quando si parla di hotel, Filmop è sempre in grado di offrire una soluzione elegante, discreta ma soprattutto funzionale. Alpha Hotel infatti è una linea di carrelli di servizio realizzata dall’azienda veneta specificatamente per il settore alberghiero, una gamma ben posizionata e affermata sul mercato da oltre 10 anni, ma continuamente arricchita di innovazioni tecniche, migliorie estetiche e possibilità di personalizzazione.

I carrelli Alpha Hotel grazie alla loro progettazione modulare sono declinabili in infiniti modelli, dal più snello e compatto fino al più completo e ultra-accessoriato, per scegliere in libertà la soluzione migliore secondo le proprie esigenze. Sono realizzati in polipropilene, materiale di grande resistenza, inossidabile e al 100% riciclabile. Inoltre, il dipartimento R&D di Filmop ha individuato una speciale miscela di plastiche che ha permesso di certificare tutti i modelli della linea con il prestigioso marchio PSV – Plastica Seconda Vita! Dare una seconda possibilità a plastiche di scarto e favorire il risparmio di risorse preziose senza rinunciare alla qualità è una sfida di impegno ambientale e una scelta di responsabilità che Filmop rende veramente semplice e accessibile per tutti.

