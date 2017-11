Aladin, il meglio dell’innovazione tecnologica al servizio del green cleaning

ARCO Chimica, azienda tra i leader nel campo della detergenza professionale, sviluppa da tempo una mission votata al green cleaning e all’ecologia. Ultimo nato è Aladin, il sistema basato su un erogatore e un distributore automatico di detergente di nuova, funzionale ed elegante concezione. Aladin Pack e Aladin GT5 riducono notevolmente l’impatto sull’ambiente e ne calcolano l’effettiva portata attraverso un apposito software.





Christian Ardizzoni, product manager di Arco Chemical Group ci aiuta a conoscere da vicino le molteplici applicazioni di un sistema che sta suscitando grande interesse nel settore della detergenza professionale. “Aladin” dispone di display touch screen per poter visualizzare più contenuti e in modo maggiormente intuitivo. Le dimensioni delle macchine sono ancora più ridotte, rispetto ai precedenti modelli Gynius, per poterle posizionare ovunque. Grazie alla connettività WIFI, è possibile inviare direttamente report di consumo sulla rete internet. Aladin è l’unico sistema presente sul mercato che unisce la corretta erogazione dei detergenti in sicurezza e in forma controllata. Adoperiamo, già da diversi anni, un algoritmo realizzato da una società di consulenza in grado di determinare per ogni kg di detergente confezionato in modo tradizionale, quanta Co2, acqua e Kw di energia elettrica vengono impiegati, calcolando l’impatto dell’intero ciclo produttivo dei flaconi in plastica realizzati al solo scopo di contenere detergenti usati in forma tradizionale.

Tra le nuove funzionalità, offerte in particolare al settore delle pulizie professionali, vi è l’opportunità di adoperare Aladin come strumento di controllo e gestione all’interno del cantiere. Ad ogni operatore viene preventivamente assegnato un quantitativo di detergente che viene inserito nella sua configurazione: Aladin ne controlla l’erogazione nei modi e nei tempi, valutando anche la corretta miscela del prodotto selezionato secondo le quantità massime prelevabili impostate, per un periodo di tempo predeterminato”.

Sintetizzando i plus assicurati dal sistema Aladin sono: una corretta valutazione dei consumi in base alle operazioni previste nei cantieri; la riduzione degli stock di prodotti chimici in magazzino e quella del numero delle consegne presso i cantieri del quantitativo di detergenti previsti; il controllo dei consumi attraverso la monodose basandosi sulle operazioni programmate nei cantieri; l’assegnazione delle quantità mensili di detergente monodose ai singoli operatori e quella delle diverse tipologie di prodotti monodosi impiegate nei cantieri.

