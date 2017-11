2017, l’ “anno magico” di Lavorwash

Lavorwash continua a crescere, e il trend prosegue anche nella prima metà dell’anno in corso. E la cosa incoraggiante è che la tendenza, che interessa sia il mercato interno, sia quello estero, mostra segnali interessanti anche in paesi storicamente difficili. Il “come” e il “perché”, oltre a un’anteprima sulle principali novità in cantiere, lo chiediamo al Responsabile Marketing dell’azienda Dante Rossetti.

Come sta andando il mercato?

“Siamo contenti e soddisfatti, il trend di crescita fatto registrare nel primo semestre 2017 si sta confermando anche in questo secondo semestre. Buone indicazioni arrivano sia dal mercato interno che dall’estero. L’export, che storicamente per noi è un area di business molto importante, ci sta dando dei segnali di crescita incoraggianti anche in aree storiche dove negli ultimi anni si era riscontrato un certo rallentamento. Vediamo crescere anche i Paesi dell’area Brics dove l’anno scorso le percentuali di crescita non erano state in linea con le attese”.

Quali novità avete in cantiere?

“Il prossimo anno sia in fiera a Colonia, dedicata ai prodotti hobby, che ad Amsterdam, per il professionale, presenteremo molto novità sia a livello tecnico che di ampliamento di gamma. Avendo una ampissima gamma di prodotti, dall’idropulitrice alle lavasciuga, passando per gli aspiratori professionali per arrivare ai generatori di vapore, stiamo lavorando su più aspetti e su molteplici progetti. Il 2018 sarà un anno molto importante per Lavorwash per i molti progetti che porteremo sul mercato”.

Quali sono i prodotti che stanno avendo più riscontro sul mercato?

“Stiamo avendo buoni riscontri sia per quanto riguarda la famiglia delle idropulitrici professionali che per quanto riguarda le lavasciuga. Ottimi i volumi e i dati in crescita anche degli aspiratori professionali. Siamo soddisfatti anche per quanto riguarda il vapore professionale, che ogni anno cresce costantemente. Abbiamo esigenze diverse da soddisfare rispetto alle varie tipologie di prodotto e per questo la nostra flessibilità produttiva viene premiata dai clienti”.

Qualche parola sulle sinergie…

“Con la recente acquisizione di Lavorwash da parte di Comet Group, la nostra offerta commerciale diventa oggi ancora più importante. Stiamo già sviluppando sinergie che permettano a tutte le aziende del gruppo di sfruttare i plus e le conoscenze maturate negli anni in settori di mercato complementari. Ciò consente di ampliare la gamma forti di un know-how prezioso e altamente specializzato e di presentarsi ai clienti con un’offerta ed una competenza che difficilmente altre aziende possono vantare. Siamo una realtà molto importante che conta oltre 700 dipendenti ed un fatturato totale da oltre 170 Mln di Euro: un grande gruppo che si concentra su obiettivi comuni, unità di intenti e condivisione e, come è noto, l’unione fa la forza: un detto che, mi sento di dire, delinea molto bene quel che la nostra nuova situazione rappresenta sul mercato”.

