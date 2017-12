XX edizione Rapporto PIT Salute

Si terrà il prossimo 12 dicembre a Roma, presso il Centro Congressi Roma Eventi Sala Alighieri, Piazza della Pilotta 4, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, la presentazione della XX edizione del Rapporto PiT Salute dal titolo “Sanità pubblica: prima scelta, a caro prezzo”, realizzato da Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato.

Come di consueto, il Rapporto si basa sulle segnalazioni (poco meno di 25mila nel 2016) che il servizio PiT Salute e le 330 sezioni territoriali del Tribunale per i diritti del malato raccolgono nel corso della propria attività gratuita di consulenza, assistenza e tutela dei cittadini in ambito sanitario, per metterle a disposizione di decisori e amministratori pubblici al fine di definire priorità, strategie, politiche e programmi, ed indirizzare la spesa pubblica verso scelte che garantiscano la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale senza ledere la garanzia dei diritti dei cittadini.

In un contesto socio – economico particolarmente delicato, infatti, in cui la scarsità di risorse sta determinando di fatto una contrazione dell’offerta dei servizi, un allungamento dei tempi di erogazione delle prestazioni e un aumento dei costi a carico dei cittadini, è fondamentale adottare soluzioni tali da evitare che il Servizio Sanitario Nazionale non rappresenti più la prima scelta di salute per i cittadini.

Scarica la bozza di programma