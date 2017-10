Sutter lancia #progettareCam, un evento esclusivo per i professionisti del cleaning

L’hashtag è #progettareCam, naturalmente in chiave “4.0”. E’ questo il titolo scelto da Sutter Professional per il primo evento esclusivo dedicato ai professionisti del cleaning, in programma il 26 e 27 ottobre a Milano. Le parole-chiave sono ricerca, innovazione e sostenibilità. Punti di partenza, ma al contempo obiettivi che sono sempre al centro della filosofia Sutter Professional.

In quest’ottica un passo fondamentale è quello dell’aggiornamento su normative e procedure di impiego ed utilizzo dei prodotti rivolto ai professionisti del comparto. Per questo l’azienda ha coinvolto addetti ai lavori di altissimo livello per un evento unico nel suo genere in Italia: dopo i saluti di Aldo Sutter e un punto sullo stato dell’arte in materia di Reach, Clp e Biocidi, tracciato da Fabrizio Lavezzato, interverranno gli avvocati Carlo Merani, Andrea Cermele, Claudio Ceriani e Gabriele Bordoni per approfondire gli argomenti normativi a partire dal nuovo Codice degli appalti 50/16.

Attesi i contributi di esperti ed esponenti del mondo della ricerca come Roberto Lombardi (Oltre i Cam Sanità), Daniela Gabellini (Metodi e strumenti per il controllo dell’efficacia e dell’efficienza) e Tania Martinelli (Valorizzazione delle competenze degli operatori del cleaning).