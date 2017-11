Super Index SNS : premio alle migliori aziende di FM

Verrà consegnato, oggi a Bologna, il Super Index SNS. Il riconoscimento premia le più performanti imprese di Facility Management in Italia. Il Super Index è il risultato di una elaborazione della Fondazione Scuola Nazionale Servizi e mette in evidenza le qualità delle imprese in termini di indicatori economici, di ricerca e formazione.Le imprese candidate a ricevere il premio sono state selezionate tra le oltre 17 mila che costituiscono la Galassia dei Servizi.

Per il secondo anno infatti la Scuola Nazionale dei Servizi ha realizzato una ricerca sui dati e sui trend economici dei 9 settori che compongono la Galassia dei Servizi di Facility Management:

Servizi Ambientali

Servizi Culturali

Energia e manutenzione

Lavanolo e Sterilizzazione

Logistica di Magazzino

Servizi alla Persona

Pulizie Professionali

Ristorazione Collettiva

Vigilanza

Il Super Index SNS 2017, basato sui dati di bilancio 2015, verrà assegnato alla migliore impresa. Verranno inoltre consegnati i premi all’impresa prima classificata di ogni settore della Galassia dei Servizi.Un ulteriore riconoscimento vedrà poi infine premiata la migliore impresa multiservizi.

Di seguito il programma della giornata:

9:30: CdA riservato ai consiglieri di amministrazione della Fondazione

10:45: Club dei Soci riservato a soci ed invitati con:

a) discussione su temi di attualità:

Le distorsioni dello SDAPA;

Riorganizzarsi con prezzi in calo;

Rup e Dec si preparano alla gestione dei contratti.

b) Super Index SNS: premiazione delle Imprese eccellenti dei settori componenti la Galassia dei Servizi

www.scuolanazionaleservizi.it