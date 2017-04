Show cooking e show cleaning al BIT grazie ad APCI ed AfidampCOM

Buona cucina è sinonimo anche di buona pulizia. Lo sanno bene gli chef di APCI, Associazione professionale cuochi italiani che, per le cucine della loro grande area al Bit di Milano (Salone Internazionale del Turismo che si è tenuto dal 2 al 4 aprile a Milano), si sono affidati agli esperti di AfidampCOM per poter contare sul supporto di “super consulenti del pulito” al fine di garantire la massima igiene al termine dei vari show cooking.

Gli esperti di AfidampCOM hanno aiutato gli studenti di 12 istituti alberghieri, ad orientarsi sulle tecniche e le metodologie necessarie per una pulizia efficace della cucina, ottimizzando tempi e costi e rispettando l’ambiente. I prodotti usati per le operazioni di pulizia sono stati forniti dai fabbricanti di AfidampFAB.

Per gli studenti si è trattato di un vero e proprio casting; una sfida per far emergere i migliori chef di domani. L’iniziativa rientra nel progetto di formazione ‘Obiettivo Apprendistato’, portato avanti da APCI, insieme a AMPI – Accademia Maestri Pasticceri Italiani, FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, la prestigiosa Associazione de Le Soste, Womentech – Associazione Donne e Tecnologie.

I tre giorni di Bit si sono rivelati un successo, con 16.353 incontri di match-making, che hanno fatto interagire 2.000 espositori con 1.500 top buyer profilati italiani e stranieri, oltre a più di 200 travel blogger e 2.000 esponenti dei media accreditati.

L’area “A BIT of Taste”, gestita dall’ Associazione Professionale Cuochi Italiani è stata letteralmente presa d’assalto da operatori del settore ma anche da semplici visitatori, desiderosi di imparare i segreti dei grandi chef italiani ed internazionali.

Ma l’avventura continua: i distributori di AfidampCOM saranno presenti anche ad Host, il salone dell’ospitalità, che si terrà a Milano dal 20 al 24 ottobre. L’associazione del cleaning sarà protagonista all’interno dello spazio di APCI per effettuare dimostrazioni pratiche ed approfondite su come ottenere una pulizia a regola d’arte nel settore della ristorazione.

Con APCI, AfidampCOM ha attivato da tempo una proficua collaborazione sui temi dell’igiene e per questo è presente anche all’interno della rivista dell’associazione “L’arte in cucina” con una rubrica fissa sui temi del pulito. Grazie a questa sinergia, è nata l’idea di un nuovo progetto editoriale per AfidampCOM, ormai quasi in fase di ultimazione: un manuale per la pulizia nella ristorazione, destinato ai professionisti che operano nel settore.

Fonte: Ufficio Stampa e Comunicazione Afidamp