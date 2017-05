Sciopero territoriale di Milano del settore Pulizie, Servizi integrati, Multiservizi

Le Organizzazioni Sindacali territoriali di Milano, come anticipato dalle strutture Nazionali FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTRASPORTI con comunicazione del 26 Aprile 2017, proclamano lo sciopero per gli addetti del settore Pulizie/Servizi lntegrati/Multiservizi della provincia di Milano a sostegno del rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizie, servizi integrati/multiservizi scaduto da 49 mesi.

Lo sciopero è proclamato per il giorno 31 maggio 2017 per l’intero turno di lavoro.

Per i lavoratori con turno notturno, lo sciopero si intenderà con la seguente modalità: con inizio turno montante del 30 maggio 2017 e con la fine alla stessa ora del 31 maggio 2017.

Lo sciopero non interesserà il personale con inizio turno montante nella giornata del 31maggio 2017.

Le Organizzazioni Sindacali garantiranno,a livello di ciascuna impresa o amministrazione interessata, il rispetto della disciplina vigente in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come previsto dalla L. 146/90 e ss.mm.ii., nonché dalla regolamentazione del settore.