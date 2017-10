Ristorazione, AfidampCom a Host per… guidarci nell’igiene

A HostMilano, il 23 e 24 ottobre, AfidampCom presenterà la nuova “Guida alla pulizia nella ristorazione”, che affronta nel dettaglio problematiche e prassi operative in tutti gli ambienti e superfici a contatto con cibi e bevande. Il manuale, che rientra nella collana delle guide tecniche di AfidampCom, affronta un argomento ancora non trattato in maniera organica.

Le presentazioni si terranno entrambi i giorni alle 11,45 nello stand di APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani – padiglione 2 – stand E12 G07) all’interno degli spazi dedicati ad “Obiettivo Apprendistato”, programma di formazione per gli istituti alberghieri che prevede una gara di cucina tra gli aspiranti chef.

Con questa iniziativa Afidamp vuole così consolidare sia la propria partnership con APCI sia il proprio impegno nel settore Ho.Re.Ca., uno dei più interessanti e appetibili per le aziende del settore della pulizia professionale che stanno sviluppando una parte sempre più importante del proprio business nel comparto alberghiero, della ristorazione e del catering.

www.afidamp.it