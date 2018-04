“Petite messe solennelle”: Formula Servizi presenta Rossini

La grande musica sbarca a Forlì. Lunedì 16 aprile, alle 20.30, “I concerti del Quirinale” arrivano allo storico Teatro Diego Fabbri, nel cuore del capoluogo romagnolo, grazie anche al sostegno di Formula Servizi per la Cultura.

Nell’ambito delle iniziative legate alla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a trent’anni dall’uccisione dell’accademico e politico forlivese Roberto Ruffilli (16 aprile 1988), è infatti prevista l’esecuzione della “Petite Messe Solennelle” (per soli, coro, due pianoforti e armonium) di Gioachino Rossini, che verrà trasmessa in diretta su Rai Radio3.

Il concerto, a cura di Rai Radio3, Comune di Forlì, Formula Servizi per la Cultura e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, è realizzato in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale.

Formula Servizi per la Cultura non è nuova a iniziative del genere anzi vanta numerose attività culturali, in primis il Laboratorio di Restauro e conservazione di preziosi documenti antichi. Inoltre cura e gestisce nel proprio territorio iniziative volte a preservare e valorizzare il grande patrimonio storico e artistico.

Il Concerto è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: Teatro Diego Fabbri 0543.712160-712170.