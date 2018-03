La pulizia domestica ed industriale tra innovazione e regolamentazione

H3i Italy ((Household Industrial & Institutional Ingredients) Italia è l’evento dedicato a materie prime ed ingredienti utilizzati nella realizzazione di prodotti per la pulizia ad uso domestico, industriale e istituzionale.Si svolgerà dal 6 al 7 marzo presso il Centro Congressi Milanofiori di Assago. L’innovazione è sempre più l’aspetto dominante nel cleaning e lo sviluppo del prodotto guarda sempre più a ciò di cui il mercato ha bisogno piuttosto che a “cosa possiamo produrre?”. La scienza del settore, le tecnologie di formulazione e trasformazione si mettono quindi in gioco per realizzare ingredienti ad alta efficacia ed alte prestazioni che consentano ai fornitori di “creare” un reale beneficio all’utilizzatore. Ad H3i i visitatori troveranno molte risposte alle sfide legate allo sviluppo di prodotti innovativi per la pulizia domestica, industriale ed istituzionale.

Nel corso dei due giorni dell’evento i visitatori potranno beneficiare di un programma ricco di contenuti che affronterà le sempre più stringenti problematiche normative, commerciali, marketing oltre che tecnologiche, mentre l’area espositiva porterà i visitatori a diretto contatto con l’offerta del mercato in termini di prodotti, tecnologie e servizi.

La Conferenza Scientifica

Organizzata da Teknoscienze/HPC Today, la conferenza coprirà aspetti sensibili del cleaning Home e I&I relativi ad aggiornamenti regolatori, scientifici e tecnlogici, tendenze di mercato, problematiche di marketing. Alcuni dei temi trattati:

Mercato e regolamenti

Il mercato della lavanderia e della pulizia oggi: prospettive a breve termine

Sicurezza: la giusta comunicazione al consumatore

REACH, CLP, biocidi: un aggiornamento

Ecolabelling in Europa oggi

Le iniziative volontarie nel businessI&I oggi e domani
Detersivi per lavatrici, ADW, lavaggio a mano

Ingredienti

Tensioattivi e bio-Tensioattivi

Enzimi in nuove formulazioni per tessuti e detersivi per piatti

Packaging e confezionamento

GSA Il giornale dei servizi ambientali è media partner dell’evento.

