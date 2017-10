In ricordo di un amico

Mercoledì scorso è mancato Claudio Malacco, direttore commerciale di Filmop. Afidamp lo ricorda così:

“Claudio Malacco è stato sempre particolarmente vicino ad Afidamp, sin dalla sua fondazione, perché Filmop è una delle aziende che hanno dato vita all’associazione, e Claudio l’ha da subito rappresentata.

Claudio è nato e cresciuto con FIlmop e ha fatto nascere e crescere Afidamp, partecipando attivamente a tutte le iniziative che hanno portato l’associazione a rivestire il ruolo di protagonista per il mondo del cleaning professionale.

Una presenza fissa e autorevole nel Gruppo di Lavoro Attrezzature, i cui componenti lo ascoltavano con attenzione, per l’esperienza e la competenza che non lesinava ai concorrenti amici, perché convinto che solo tutti insieme si sarebbe potuti crescere, condividendo valori di fondo imprescindibili, come la lealtà, il rispetto, la professionalità.

Di carattere ruvido e schivo, maschera di una bontà innata che tutti avvertivano e apprezzavano, si è mantenuto fino all’ultimo riservato e ha percorso con coraggio il lungo cammino della malattia, che purtroppo non lo ha risparmiato.

Anche di questo suo pudore gli siamo grati, perché ci ha dato sempre e soltanto il meglio di sé. L’ultima immagine che abbiamo di lui è il sorriso felice che ha accompagnato le sue parole di ringraziamento quando, a maggio, nell’ultima edizione di Pulire, ha ritirato, a nome di Filmop, il Premio Afidamp “Imprese nella storia”. Oggi lo piangiamo con dolore, ma porteremo sempre con noi quel suo sorriso. Ciao Claudio.”

Anche noi ci uniamo al cordoglio di Afidamp e partecipiamo al lutto della famiglia.