Ecco i finalisti dell’Amsterdam Innovation Award 2018

L’edizione di quest’anno ha visto crescere il numero di categorie da tre a quattro, in risposta alla costante innovazione nel settore della pulizia professionale e dell’igiene. Vi sono tre finalisti in ciascuna categoria: Management & Mobility Solutions/E-Cleaning, Equipment, Machines e Related Products/Services.

Il vincitore assoluto dell’Amsterdam Innovation Award e i quattro vincitori di categoria verranno annunciati in una speciale cerimonia che si terrà martedì 15 maggio, durante la fiera Interclean Amsterdam 2018. Tramite Intercleanshow.com anche i visitatori della fiera potranno votare per la loro innovazione preferita.

Finalisti per ogni categoria

Nella categoria Management & Mobility Solutions/E-Cleaning, le partecipazioni selezionate includono ADLATUS Robotics con la ADLATUS Service Station per robot di pulizia, Diversey per IntelliLinen, e INPACS per l’Orbita Dashboard.

La categoria Equipment presenta Diversey per il sistema di disinfezione MoonBeam™3 UVC, SYR per Powr-Mop Lite e Vermop Salmon per il Vermop System One.

Per la categoria Machines, invece, la scelta è caduta su Kärcher per il KIRA B 50, Unger Germany per HydroPower RO e Wetrok per il Wetrok Automatic Marvin.

Infine, nella categoria Related Products/Services, i finalisti sono Dityspray per Dityspray, Tork per il Tork PaperCircle e Werner & Mertz Professional per il Green-Effective Performance Calculator.

Molte di queste innovazioni sono una vera e propria anteprima mondiale nel loro campo e rappresentano un significativo passo in avanti per la tecnologia nel settore della pulizia e dell’igiene professionale.

Il verdetto della giuria sulla lista dei finalisti

“Particolarmente degna di menzione è stata la varietà degli sviluppi ora in corso in tutti i segmenti del mercato”, ha dichiarato Michelle Marshall, presidente della giuria . “Sì, sono state presentate alcune nuove soluzioni smart che utilizzano la più recente tecnologia IoT; ma vi sono anche nuovi strumenti interessanti intesi ad affrontare le esigenze quotidiane del personale addetto alle pulizie a livello di base”.

“Anno dopo anno, vediamo che il focus dei fornitori di soluzioni per la pulizia è sempre più rivolto alle necessità della forza lavoro e a trovare nuovi utenti”, ha concluso Michelle Marshall. “Si nota un chiaro miglioramento dell’operatività quotidiana del team incaricato della pulizia, e, quindi, dell’’esperienza del cliente finale all’interno di una determinata struttura.”

Innovazione alla fiera Interclean Amsterdam 2018

I prodotti finalisti saranno presentati nell’InnovationLAB (Hall 8), durante la fiera Interclean Amsterdam 2018. Progettato per mostrare le ultimissime innovazioni in termini di prodotti, servizi, concetti e idee per la pulizia, l’InnovationLAB è uno scenario perfetto in cui presentare i finalisti di quest’anno.

“Siamo molto lieti di presentare ancora una volta ai visitatori dell’InnovationLAB i prodotti e le soluzioni più innovative”, ha dichiarato Rob den Hertog, direttore Professional Cleaning & Hygiene presso Interclean Amsterdam. “L’innovazione è il fulcro dell’industria della pulizia e dell’igiene professionale ed è sempre stato un elemento essenziale di Interclean. Non vediamo l’ora di sapere chi sarà il vincitore assoluto dell’Amsterdam Innovation Award di quest’anno.”

Interclean Amsterdam 2018 è in programma dal 15 al 18 maggio 2018. La cerimonia di premiazione dell’Amsterdam Innovation Award si terrà il 15 maggio, presso l’InnovationLAB (Hall 8).