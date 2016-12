Cleaning and Hygiene 2017: il pulito fa tappa a Minsk

Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2017 il pulito e l’igiene professionale fanno tappa in Bielorussia, dove è in programma, all’Exhibition Centre “Belexpo” di Minsk, la fiera specializzata “Cleaning and Hygiene 2017”, dedicata a tutti i professionisti del settore. Quattro le aree di interesse: Public cleaning, con prodotti, macchine ed equipaggiamenti per la pulizia professionale di uffici, hotel, sanità, centri commerciali e comunità con macchine lavasciugapavimenti, spazzatrici, aspiratori, battitappeto/ lavamoquette, accessori e attrezzature per i prodotti di consumo; Residential cleaning, dedicato alla pulizia della casa; Outdoor cleaning, con tutto quello che serve per una perfetta igiene delle aree esterne; Sanitary and hygiene products, con detergenti per la pulizia professionale e prodotti per uso industriale e sanitario. Prevista anche un’interessante parte convegnistica.

www.minskexpo.com