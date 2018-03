Alsco Italia acquisisce il ramo d’azienda boco

Alsco Italia, parte del Gruppo multinazionale di proprietà della famiglia Steiner, azienda specializzata nei servizi di noleggio e lavaggio abiti da lavoro e DPI, ha acquisito il ramo d’azienda boco – relativo ai servizi per l’abbigliamento – da Initial Italia SpA, parte del gruppo Rentokil Initial.

Un’acquisizione che si inserisce in un quadro europeo di importante incremento per i servizi del settore Noleggio Tessile, Igiene Ambientale e Pest Control, in mercati sempre più competitivi. La strategia dei principali gruppi è stata, pertanto, quella di focalizzarsi sul proprio core business, investendo sulle attività nelle quali hanno maggiore competenza e che possono garantire il miglior risultato.

Dopo l’acquisizione di CWS-boco Italia da parte di Rentokil Initial, lo scorso luglio, è stato quindi perfezionato un accordo per il trasferimento ad Alsco Italia Srl del ramo d’azienda boco relativo ai servizi per l’abbigliamento.

“Siamo molto felici che il business boco sia passato ad una azienda leader nel settore, con altissimi standard di professionalità come Alsco, che per questa ragione è stata interlocutrice preferita. Siamo certi che garantirà alta qualità nel servizio ai clienti, elemento cardine che ci ha portati a concludere l’accordo. Rentokil Initial Italia, in linea con le politiche di Gruppo, ha deciso di concentrare le proprie attività sui business Pest Control e Hygiene”, ha commentato Elena Ossanna, Amministratore Delegato di Rentokil Initial Italia e Initial Italia.

Fabrizio D’Antino, Presidente e Amministratore Delegato di Alsco Italia, ha replicato: “Siamo orgogliosi di accogliere i nuovi clienti nel nostro portafoglio. Con questa operazione Alsco rafforza la propria leadership in Italia nel mercato del noleggio, lavaggio e manutenzione degli indumenti da lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale, ed è determinata a diventare l’organizzazione più affidabile per le aziende che decidano di “vestire” i propri operatori usufruendo di un servizio completo. Siamo felici che due Gruppi come i nostri si siano trovati con lo stesso obiettivo e sulla stessa linea: sviluppare più e meglio le proprie attività core, offrendo al mercato servizi utili, organizzati, efficaci ed al giusto valore”.

