Il prossimo 27 marzo si terrà a Roma l’evento annuale di OSSIF, l’Osservatorio Nazionale sul Facility Management dell’ABI – Associazione Bancaria Italiana. Il Convegno dal titolo “Il Facility Management in Italia: innovazioni e nuove frontiere del mercato pubblico e privato”, oltre ad un’anteprima di dati settoriali di mercato, si incentrerà – nella sessione curata da Terotec – sui nuovi comparti di mercato e sui nuovi strumenti legislativi per i Beni Culturali e i Beni Urbani, esaminando le prospettive, le opportunità ed anche i nodi sottesi all’espansione in questi ambiti dei servizi di Facility & Energy Management. In rappresentanza delle stazioni appaltanti pubbliche e delle imprese – fondamentali stakeholder del mercato dei servizi – interverranno IFEL ANCI ed ANIP CONFINDUSTRIA.